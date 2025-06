POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Dank Massen-SMS größeren Schaden verhindert

Aalen (ots) - Winnenden: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall Ein 19-jähriger Audi-Fahrer befuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 01:00 Uhr den Burgweg und streifte hierbei einen am Straßenrand geparkten Skoda sowie einen geparkten Touran. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Berglen: Auto beschädigt ...

