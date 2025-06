Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei schwere Unfälle auf der B29

Aalen (ots)

Mögglingen: PKW kommt auf dem Dach zum Liegen

Am Montag gegen 16:10 Uhr befuhr eine 20-jährige Lenkerin eines Citroen die B29 von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe Hermannsfeld kam das Fahrzeug, nachdem die Fahrerin vermutlich kurzzeitig abgelenkt war, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Schutzplanken. Im weiteren Verlauf übersteuerte die 20-Jährige ihren PKW, so dass dieser ins Schleudern geriet und letztendlich auf das Dach kippte und so zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeugs musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart für den Verkehr voll gesperrt werden. Derzeit (Stand 17:50 Uhr) wird die Fahrbahn gereinigt. Der Verkehr wird über den Standstreifen vorbeigeleitet.

Iggingen: Streifenwagen verunfallt auf der Anfahrt zum Unfall in Mögglingen

Nachdem gegen 16.10 Uhr dem Polizeipräsidium Aalen ein Verkehrsunfall unbekannten Ausmaßes auf der B29 auf Höhe Hermannsfeld gemeldet wurde, fuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd gegen 16:15 Uhr mit Sondersignal in Richtung Mögglingen. Auf Höhe Iggingen kam der Mercedes auf der regennassen und unebenen Fahrbahn in Folge von Aquaplaning ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam etwa 10 Meter neben der Fahrbahn zum Liegen. Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Die B29 musste kurzfristig komplett für den Verkehr gesperrt werden. Derzeit (Stand 17:50 Uhr) wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell