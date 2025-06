Polizei Düren

POL-DN: Alte Lindenbäume durch Feuer beschädigt

Linnich (ots)

Beim Brand von einem Lindenbaum am Mittwoch (11.06.2025) um 18:15 Uhr in der Verlängerung der Lövenicher Straße in Körrenzig entstand ein bislang nicht bezifferter Sachschaden.

Sommerliche Temperaturen und wolkenloser Himmel, da lädt die Sitzgruppe im Schatten der alten Lindenbäume in Körrenzig zum Verweilen ein. Ein aufmerksamer Zeuge, der die Baumgruppe passierte, stellte allerdings am gestrigen Abend fest, dass der Stamm einer der Lindenbäume auch von innen heraus brannte. Er informierte umgehend die Feuerwehr und verhinderte dadurch möglicherweise Schlimmeres. Im Umfeld des beschädigten Baumes konnten Überreste von Wunderkerzen gefunden werden. Ob unsachgemäßer Umgang damit brandursächlich ist, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens an dem ca. 300 Jahre alten Baum konnten durch Verantwortliche vor Ort bislang keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Personen, die vor Brandentdeckung verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, sich bei der Polizei unter Telefonnummer 02421 949-0 zu melden.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage und der Trockenheit weist die Polizei auf folgendes hin: Wer fahrlässig oder sogar vorsätzlich mit Glut oder Feuer hantiert, verursacht unkalkulierbare Gefahren und setzt die körperliche Gesundheit und den Besitz anderer aufs Spiel. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe kann eine Katastrophe auslösen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell