Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Sportanlage Arnoldsweiler - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Sonntagmittag (08.06.2025) und Dienstagnachmittag (10.06.2025) verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zugang zur Sportanlage am Hölderlinweg in Arnoldsweiler. Im Fokus der Tat, die sich zwischen 13:00 Uhr am Sonntag und 17:00 Uhr am Dienstag ereignete, stand unter anderem die dortige Imbissbude: Die Unbekannten drangen in den Verkaufsraum ein und durchwühlten diesen. Nach ersten Feststellungen wurden im Innenraum Spuren hinterlassen, die darauf hindeuten, dass sich die Täter offenbar Speisen zubereiteten. Ob Gegenstände oder Lebensmittel entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Auch der auf dem Gelände abgestellte Ausschankwagen war Ziel der Einbrecher. Dieser wurde geöffnet und ebenfalls durchwühlt. Zudem beschmierten die Täter weite Teile des Innenraums mit Farbe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sportanlage am Hölderlinweg gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

