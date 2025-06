POL-DN: Nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen: Pkw beschlagnahmt

Kreis Düren (ots) - In Inden und Düren mussten Hausbewohner feststellen, dass am Pfingstwochenende bei ihnen eingebrochen wurde. Zwischen dem 31.05.2025, 04:20 Uhr, und dem 07.06.2025, 21:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Indener Straße in Inden / Altdorf. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Räume durchwühlt. In der Neuen Jülicher Straße in Düren lässt ...

