Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche am langen Wochenende

Kreis Düren (ots)

In Inden und Düren mussten Hausbewohner feststellen, dass am Pfingstwochenende bei ihnen eingebrochen wurde.

Zwischen dem 31.05.2025, 04:20 Uhr, und dem 07.06.2025, 21:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Indener Straße in Inden / Altdorf. Auf der Suche nach Diebesgut wurden mehrere Räume durchwühlt.

In der Neuen Jülicher Straße in Düren lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 07.06.2025, 12:00 Uhr, und, 09.06.2025, 13:45 Uhr, eingrenzen. Der oder die Täter waren auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt und hatten dann die Tür einer Wohnung aufgebrochen. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht.

Zwischen dem 07.06.2025, 19:30 Uhr, und dem 09.06.2025, 20:45 Uhr, gelangten Unbekannte vermutlich durch ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Steinbißstraße in Echtz. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei Düren zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell