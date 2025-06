Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal, L101 - Von der Straße abgekommen

Schuttertal, L101 (ots)

Am Donnerstagvormittag rief ein Verkehrsunfall auf der L101 zwischen Schweighausen und Biederbach die Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines Ford kurz vor 10 Uhr in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und kollidierte dort mit zwei Verkehrsschilder sowie mehreren Bäumen. Der 45-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro.

/am

