Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Schwer verletzt nach Beißattacke

Kehl, Auenheim (ots)

Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Notarzt sind nach einem Vorfall am Donnerstagvormittag an den Ortsrand von Auenheim gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann gegen 10:20 Uhr von einem Hund angegriffen, gebissen und hierbei schwer verletzt worden sein. Bei dem Angegriffenen handelt es sich um einen Angehörigen des Hundebesitzers. Der Angriff ereignete sich im Freien auf dem Anwesen des Hundehalters. Der angreifende Hund, bei dem es sich nach einer ersten Einschätzung um einen Mischlingshund mit American Stafford Einfluss handeln dürfte, hatte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte im Arm des Mannes verbissen. Da das Tier nicht anders gelöst werden konnte, machte ein Polizeibeamter von der Schusswaffe Gebrauch, wodurch der Hund verendete. Ob zwei weitere Hunde der Familie aktiv an der Beißattacke beteiligt waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Kind der Familie, welches sich zum Zeitpunkt des Geschehens in unmittelbarer Nähe aufhielt, wurde Stand jetzt nicht angegriffen, blieb unversehrt und konnte von Beamten des Polizeireviers Kehl in Sicherheit gebracht werden. Der Schwerverletzte schwebt nach ärztlicher Einschätzung in Lebensgefahr und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Auf Anordnung der Stadt Kehl wurden die beiden anderen Hunde vorerst beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht. Die Umstände des Vorfalls und wie es zu dem Hundeangriff kommen konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

