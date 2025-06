Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Bühl (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es kurz nach 15 Uhr im Stadtpark zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Eine 50-jährige Frau war mit ihrem Klapprad auf dem dortigen Radweg unterwegs, als sie eine entgegenkommende 92-jährige Radfahrerin zu spät bemerkte. Die Seniorin hatte bereits abgebremst und ihr Fahrrad zum Stillstand gebracht, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzte die 92-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell