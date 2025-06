Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Wegen seines aggressiven und provokanten Verhaltens löste ein 57-jähriger Mann am Mittwochnachmittag am Zentralen Omnibusbahnhof einen Polizeieinsatz aus. Zuvor soll er mehrere Passanten angepöbelt und in deren Richtung gespuckt haben. Auch gegenüber den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg zeigte sich der Mann unkooperativ und beleidigte sie mehrfach. Nach einem ausgesprochenen Platzverweis und der Androhung des Gewahrsams entfernte sich der 57-Jährige zunächst, pöbelte jedoch kurz darauf erneut Passanten an und kehrte zurück, um die Einsatzkräfte weiter zu beleidigen. Da von weiteren Störungen auszugehen war, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Anzeuge wegen Beleidigung.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell