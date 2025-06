POL-OG: Achern, Wagshurst - Diebstahl aus Auto, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Ein 46-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Warenhaus am Lindenplatz auf frischer Tat ertappt. Der Mann soll mehrere Parfümartikel in seinen Rucksack gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete das Geschehen und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser übergab zunächst einen ...

