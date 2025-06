Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Bei Diebstahl erwischt

Offenburg (ots)

Ein 46-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Warenhaus am Lindenplatz auf frischer Tat ertappt. Der Mann soll mehrere Parfümartikel in seinen Rucksack gesteckt und anschließend den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete das Geschehen und sprach den Tatverdächtigen an. Dieser übergab zunächst einen der entwendeten Artikel, flüchtete jedoch anschließend zu Fuß aus dem Geschäft. Der Mann nahm die Verfolgung auf und konnte den Tatverdächtigen wenig später stellen. Gemeinsam kehrten sie zum Warenhaus zurück und warteten dort auf die verständigten Beamten des Polizeireviers Offenburg. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der 46-Jährige zwei griffbereite Taschenmesser bei sich trug. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen.

