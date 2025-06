Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, bei dem sich der mutmaßliche Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein bislang unbekannte Fahrer eines blauen Opel Zafira mit Wiesbadener Zulassung soll von der rechten auf die mittlere Fahrspur gewechselt sein und plötzlich stark abgebremst haben. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Lenker eines nachfolgender Mercedes Vito ausweichen und stieß in der Folge gegen eine Absperrwand einer Wanderbaustelle auf der rechten Fahrspur. Der unbekannte Opel-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes Vito war infolge des Unfalls jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer:07223 80847-0 mit den Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl in Verbindung zu setzen.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell