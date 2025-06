Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Schockanruf: Unbekannte ergaunern hohe Bargeldsumme - Polizei bittet um Hinweise (24.06.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagvormittag haben bislang Unbekannte einen 65-jährigen Mann durch einen Schockanruf um einen fünfstelligen Betrag betrogen.

Gegen 11:30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf, in dem ihm die Betrüger vorgaukelten, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine angeblich drohende Inhaftierung abzuwenden, sollte eine hohe Kaution gezahlt werden. In dem Glauben, seiner Tochter helfen zu müssen, hob der Mann den geforderten Betrag bei seiner Bank ab und übergab es gegen 13:00 Uhr im Bereich der Moltkestraße an eine bislang unbekannte Frau.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

- etwa 30 Jahre alt - circa 155 bis 160 cm groß - zierliche Statur - dunkle Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - trug zwei Handtaschen

Zeugen, die im Bereich der Moltkestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Abholerin geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter Tel. 0741 477-0 in Verbindung.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei erneut eindringlich vor betrügerischen Anrufen durch angebliche "Polizisten" oder "Staatsanwälte".

Die Betrüger versuchen ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld, Wertsachen oder Bankdaten zu bewegen. Echte Polizeibeamte oder Staatsanwälte fordern niemals am Telefon Geld oder Wertsachen und holen diese auch nicht ab.

Seien Sie bei solchen Anrufen stets misstrauisch und geben keine Auskünfte zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch. Sprechen Sie mit Angehörigen oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell