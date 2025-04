Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Elztal: Verletzte nach Verkehrsunfall

Am Montagabend kam es auf der Landesstraße 587 zwischen Dallau und Sulzbach zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor 18 Uhr war eine 31-Jährige mit ihrem VW Touran von Dallau in Richtung Sulzbach unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Opel die Straße vom Schotterwerk kommend und wollte die L 587 überqueren. Hierbei übersah er vermutlich den von rechts kommenden VW und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin des Touran leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ihr ebenfalls im Fahrzeug sitzendes 2-jähriges Kind sowie der Opel-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. In Summe wird der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

