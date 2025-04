Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: BMW gestohlen & Kaminbrand

Heilbronn (ots)

Waldenburg: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

Übers Wochenende wurde ein BMW M5 von einem Pendlerparkplatz in der Waldenburger Bahnhofsiedlung gestohlen. Der Wagen war am Freitag gegen 10 Uhr auf dem P+M-Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof" abgestellt worden. Als der Besitzer am Montag gegen 17 Uhr wieder zu dem Parkplatz zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen seines Autos. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Abstellort verdächtige Beobachtungen machen konnten, oder die Hinweise auf den Verbleib des BMWs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Ingelfingen - Dörrenzimmern: Kaminbrand

Mit 75 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen rückte die Feuerwehr am Montagabend zu einem Kaminbrand nach Ingelfingen-Dörrenzimmern aus. Anwohner hatten die Einsatzkräfte informiert, nachdem sie mehrere meterhohe Flammen aus einem Kamin in der Dörzbacher Straße schlagen sahen. Die Feuerwehrleute brachten den Kaminbrand schnell unter Kontrolle. Es entstand weder Sachschaden noch wurden Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell