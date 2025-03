Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Jagdunfall, Einbruchversuch, Fahrzeug entwendet

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Schuss aus Jagdgewehr verletzt Person schwer

Mutmaßlich eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Samstagnachmittag bei Haßmersheim zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe eines Jägers aus einem Repetiergewehr. Bei einem Revierrundgang, welchen der Jäger gemeinsam mit zwei weiteren Personen durchführte, sollte eine verletzte Nilgans im Bereich der Haßmersheimer Schleuse mit dem Gewehr erlöst werden. Hierzu mussten die Personen gegen 14 Uhr ihr Fahrzeug verlassen. Beim Verlassen des Fahrzeugs soll es zu einer ungewollten Schussabgabe gekommen sein. Der Beifahrer des Jägers wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern derzeit noch an.

Höpfingen: Einbruchsversuch in Bäckerei

Eine beschädigte Scheibe an der Doppelverglasung einer Bäckerei in der Heidelberger Straße in Höpfingen wurde mutmaßlich mit einem Stein herbeigeführt. In der Nacht zum Sonntag, vermutlich zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht, warf eine unbekannte Person den Stein gegen die Scheibe. Ob es sich um einen Einbruchversuch oder eine Sachbeschädigung handelt, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hardheim: Probefahrt vorgetäuscht, Fahrzeug entwendet

Offenbar hatte ein 24-Jähriger am Freitagabend nicht vor, eine Probefahrt im eigentlichen Sinne mit einem zum Verkauf angebotenen BMW zu machen. Der weiße 5er BMW wurde durch seinen aus Buchen stammenden Besitzer bei einem Onlineportal inseriert. Am Freitagabend kam es zu einem Treffen mit dem mutmaßlichen Käufer auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Dort wurde eine Probefahrt vereinbart, die zunächst zu einer Tankstelle führte. Der mutmaßliche Käufer schaffte es dort durch einen Trick den Besitzer aus dem Auto zu locken und fuhr dann alleine weiter. Die Fahrt ging nach Hardheim in den Mühlweg. Dort warf der 24-Jährige zunächst eine Parfumflasche gegen die Küchenscheibe eines Gebäudes im Mühlweg und rammte danach mit dem BMW einen in der dortigen Hofeinfahrt geparkten Audi. Die Besitzerin des Audis beleidigte der 24-Jährige im Anschluss und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen die Hinweise zum Verbleib des weißen BMW mit rumänischer Zulassung machen können, werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, beim Polzeirevier Buchen zu melden. Von den namentlich bekannten Tatverdächtigen und dem BMW fehlt bislang jede Spur.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell