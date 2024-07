Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Audi beschädigt?

Sankt Julian (ots)

Unfallverursacher kümmert sich nicht um Schaden. Am Montagabend stellte der Eigentümer seinen PKW in der Hochstraße zum Parken ab. Am Dienstag bemerkte er dann kurz nach Mittag, dass sein Fahrzeug an der vorderen Stoßstange frische Unfallbeschädigungen hatte. Offensichtlich stieß der unbekannte Verursacher beim Ein oder Ausparken gegen den geparkten Audi. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell