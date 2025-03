Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Betrunken auf der Autobahn, zweimal 1,6 Promille, Manipulierter Mustang sichergestellt, Betrunken randaliert, schwer verletzt bei Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

A81/ Ahorn: Betrunken auf der Autobahn

Ordentlich betankt hatte ein Brummi-Fahrer am Freitagabend nicht sein Gefährt, sondern sich selbst. Zeugen informierten die Polizei, weil sie gegen 20:45 Uhr auf der Autobahn 81 bei Ahorn den Sattelzug des 43-Jährigen in Schlangenlinien in Richtung Süden fahren sahen. Eine hinzukommende Polizeistreife konnte den Lkw schließlich auf dem Parkplatz Holzspitze-West anhalten und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Nachdem sich neben der unsicheren Fahrweise weitere Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung des Mannes ergaben, wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an, weshalb der Mann seinen Lkw stehen lassen und im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Niederstetten: Mit über 1,6 Promille am Steuer

Über 1,6 Promille Alkohol hatte ein 41-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen in der Atemluft, als eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim ihn einer Verkehrskontrolle unterzog. Der Mann hatte seinen VW gegen 4 Uhr hinter der Streife durch Niederstetten gesteuert und war dabei durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Anstatt auf seiner Fahrspur, steuerte der Mann den VW konsequent über die Gegenfahrspur und fuhr dabei teilweise auch neben dem Streifenwagen. Als die Polizisten den Wagen angehalten hatten, stieg der Fahrer bereits schwankend aus seinem Auto, Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Bad Mergentheim - Edelfingen: Feuerwehr rückt zu Kaminbrand aus

In Edelfingen kam es am Freitagabend zu einem Feuerwehreinsatz. Aus dem Kamin eines Gebäudes im Schrännlesweg waren Funken geschlagen, nachdem der zugehörige Ofen von den Bewohnern befeuert worden war. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim konnte die Flammen schließlich löschen. Durch den Brand entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Tauberbischofsheim: Manipulierter Ford Mustang sichergestellt

Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim konnte am Sonntagnachmittag einen Ford Mustang aus dem Verkehr ziehen, der durch eine umgebaute Abgasanlage einen Heidenlärm verursachte. Der Wagen fiel einer Streifenbesatzung aufgrund seiner lauten Fahrgeräusche auf und wurde daraufhin gegen 15:30 am Sonnenplatz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Standgeräuschmessung zeigte, dass der Wagen viel lauter war, als er eigentlich sein dürfte, weshalb das Gefährt noch einmal genauer unter die Lupe genommen wurde. Dabei zeigte sich, dass die Abgasanlage so manipuliert worden war, dass die verbaute Klappensteuerung nicht mehr nutzbar und die Klappen somit nicht mehr verändert werden konnten. Der Mustang wurde sichergestellt und wird nun von einem Sachverständigen untersucht werden. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch durch die Manipulationen.

Külsheim: Betrunken randaliert

Weil ein 31-Jähriger vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung am Sonntagabend nicht verstand, dass sein präferierter Supermarkt nicht geöffnet hatte, kam es in Külsheim zu einem Polizeieinsatz. Der Mann hatte gegen 18 Uhr versucht in den Supermarkt in der Prinz-Eugen-Straße einzudringen, indem er mehrfach mit seinem Einkaufswagen gegen die geschlossene Eingangstüre fuhr. Nachdem dies nicht dazu führte, dass der Laden wie durch Zauberhand seine Pforten öffnete, verfolgte er stattdessen drei Jugendliche auf dem Parkplatz. Eine eintreffende Polizeistreife konnte dann schnell den mutmaßlichen Grund für das seltsame Verhalten des Mannes feststellen. Fast 2,6 Promille Alkohol in der Atemluft. Der Mann wurde nach Hause gebracht und konnte dort seinen Rausch ausschlafen. Ob durch seinen "Einkaufsversuch" etwas beschädigt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wertheim: Bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wertheim wurde am Freitagabend ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann fuhr gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 2310 von Eichel in Richtung Wertheim. An der Kreuzung mit der Hofgartenstraße wollte er den VW einer 81-Jährigen überholen, bemerkte dabei aber vermutlich nicht, dass die Frau gerade dabei war nach links abzubiegen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 19-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der VW blieb fahrbereit. Die an den Fahrzeugen entstandenen Schäden werden von der Polizei auf rund 13.000 Euro geschätzt.

