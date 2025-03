POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckarsulm: Unfall an Kreuzung

Am gestrigen Freitagabend, kurz vor 19.00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger mit seinem Pkw VW die B27 aus Richtung Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Mosbach. Im Bereich der großen Kreuzung B27/L1095 verließ der VW-Lenker die B27 und wollte in Richtung Kreisstra-ße/Plattenwald queren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw Audi ebenfalls die B27 und wollte von Bad-Friedrichshall kommend in Richtung Landstraße Amor-bach in die Kreuzung einfahren. Im Bereich der dortigen Ampelanlage kollidierten die beiden Pkw miteinander. Durch die Kollision entstand am VW Totalschaden, die linke Hinterachse, das linke Hinterrad und der hintere Radlauf wurden beschädigt. Die rechte Radaufhängung wurde durch den Schleudervorgang samt Hinterrad vollständig abgerissen. Alle Airbags lösten aus. Glücklicherweise konnte der 41-jährige Mann unverletzt geborgen werden, vorsorglich wurde er vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw Audi der 31-jährigen Dame entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 E, sie erlitt Prellungen und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Frontstoßstange wurde durch den Aufprall nahezu vollständig abgerissen. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Un-fallzeitpunkt machen können, insbesondere welcher der Unfallbeteiligten bei Grün in die Kreuzung einfuhr und somit Vorfahrt hatte. Sachdienliche Angaben werden unter Telefon 07132/93710 erbeten.

