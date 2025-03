Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Festnahme im Zusammenhang Betrug mit Corona-Testzentrum

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tatverdächtiger wegen Abrechnungsbetrugs festgenommen

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalinspektion 3 der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn führten zur Aufdeckung eines groß angelegten Abrechnungsbetrugs. Ein 28-jähriger Mann soll in Heilbronn in mobilen Testzentren tausende Covid-Testungen abgerechnet haben, die nicht durchgeführt wurden. Der 28-Jährige soll zwischen Januar und Dezember 2022 mehrfach unrechtmäßig Leistungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg abgerechnet haben. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei knapp 70.000 Testungen um sogenannte Phantomtestungen gehandelt haben soll. Der unrechtmäßig abgerechnete Betrag beläuft sich auf rund 700.000 Euro.

Am 04.02.2025 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage zum Amtsgericht Heilbronn - Schöffengericht. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag, 13. März, auf Grund eines vom Amtsgericht Heilbronn erlassenen Haftbefehls an seiner Wohnanschrift in Heilbronn festgenommen. Bereits einen Tag später wurde er beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der zuständige Richter hielt den Haftbefehl gegen den 28-jährigen türkische Staatsangehörigen aufrecht, woraufhin er zunächst in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Der Haftbefehl wurde mittlerweile gegen eine Kautionszahlung von 100.000 Euro und Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell