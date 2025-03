Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Baucontainer aufgebrochen, Einbruch in zwei Wohnungen

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag unberechtigt Zutritt zu zwei Wohnungen in Walldürn. Gegen 18:30 Uhr stellte der Bewohner der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sandgasse fest, dass seine Terrassentüre aufgebrochen und Bargeld aus der Wohnung entwendet wurde. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der oder die Täter auch aus der Wohnung im ersten Stock Bargeld entwendeten. Wer hat am Donnerstag in der Sandgasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Walldürn: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch, 16:30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, brachen unbekannte zwei Baucontainer in Walldürn auf. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Vorhängeschlösser der in der Verlängerung der Würzburger Straße abgestellten Container und entwendeten hochwertige Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell