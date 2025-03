POL-HN: Hohenlohekreis: Brand in Mehrfamilienhaus

Heilbronn (ots) - Wertheim: Zeugen nach Diebstahl aus Gemüseladen gesucht Nach einem Diebstahl aus einem Wertheimer Gemüseladen am Donnerstagvormittag, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11:45 Uhr hielt sich ein Pärchen in dem Geschäft in der Kapellengasse auf. Während der Mann die Verkäuferin ablenkte, begab sich die Frau an die Kasse und entnahm Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend verließen ...

