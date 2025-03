Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Diebstahl aus Gemüseladen gesucht

Nach einem Diebstahl aus einem Wertheimer Gemüseladen am Donnerstagvormittag, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 11:45 Uhr hielt sich ein Pärchen in dem Geschäft in der Kapellengasse auf. Während der Mann die Verkäuferin ablenkte, begab sich die Frau an die Kasse und entnahm Scheingeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude in Richtung Innenstadt/Engelsbrunnen. Erst nachdem der nächste Kunde bezahlen wollte, fiel der Diebstahl auf. Das Pärchen wird wie folgt beschrieben: Mann: - Circa 25 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Schlank - Trug eine dunkle Lederjacke Frau: - Circa 20 Jahre alt - Circa 1,60 Meter groß - Schlank - Lange, dunkle Haare - Trug eine Jeans mit Löchern und ein weißes Oberteil

Wer kann Angaben zu den beiden Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

