Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Gewaltsame Auseinandersetzungen und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Pfefferspray-Angriff nach Überholmanöver

Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, kam es in Lauffen am Neckar zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die Landesstraße 1103, als ein ebenfalls 54-jähriger Autofahrer trotz Gegenverkehrs zum Überholen ansetzte. Dieser soll knapp vor dem Lkw wieder eingeschert sein, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Lkw-Fahrer habe daraufhin bis zum Ortseingang Lauffen gehupt um seinem Unmut kund zu tun. In der Stuttgarter Straße hielt er hinter dem Autofahrer an, um ihn auf sein Verhalten anzusprechen. Dieser fühlte sich hiervon vermutlich bedroht weshalb er sein Fenster geöffnet und dem Lkw-Fahrer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll. Der Brummifahrer wurde hierdurch leicht verletzt und musste durch Mitarbeiter eines Rettungsdienstes behandelt werden. Die Polizei Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Neckarsulm: Angriff mit Holzlatte auf Tankstellengelände

Am Mittwoch, gegen 15:10 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in Neckarsulm zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Drei Männer fuhren mit einem Mercedes auf das Areal in der Neuenstädter Straße und gingen gezielt auf zwei 53 und 26 Jahre alte Männer zu, die an ihren Fahrzeugen standen. Einer der Angreifer entnahm aus dem Kofferraum eine etwa 70 cm lange Holzlatte und schlug mehrfach auf den 53-Jährigen ein. Der 26-Jährige versuchte einzugreifen, wurde jedoch von einem weiteren Täter zurückgedrängt. Beide Geschädigten erlitten Kopfverletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst, konnten jedoch später von der Polizei festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Heilbronn: Kilianskirche mit Graffiti besprüht - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, haben Unbekannte die Kilianskirche in Heilbronn mit Schriftzeichen wie "LSB" und weiteren Schmiereien besprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Heilbronn bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07131 104-2500.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell