Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kind auf Fenstersims

Bingen (ots)

Am Samstag, den 18.05.2024, gegen 14:45 Uhr wird durch eine Passantin in der Rupertusstraße in Bingen ein Kind auf einem Fenstersims im 4.OG sitzend festgestellt. Dieser drohte hier aus dem Fenster zu stürzen, sodass die Zeugin die Polizei informierte. Die eingesetzten Beamten können vor Ort durch Rufen Kontakt mit dem Kind aufnehmen. Der 4-Jährige leidet an Autismus und befand sich mit drei weiteren Kindern im Raum. Hier klettert der 4-Jährige auf den Fenstersims und lehnt sich aus dem Fenster. Der Vater wird rechtzeitig auf die Situation aufmerksam und holt den 4-Jährigen vom Fenstersims, sodass ein Sturz verhindert werden kann. Die Eltern werden durch die eingesetzten Beamten entsprechend sensibilisiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell