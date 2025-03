Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfälle und Brandstiftung an Vereinsheim

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer wollte am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, von der Weipertstraße nach rechts auf den Bildungscampus abbiegen und übersah dabei einen 37-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. Der verletzte Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Güglingen: Brandstiftung an Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter setzten in der Nacht auf Donnerstag mehrere Holzplatten vor einem Vereinsheim in Eibensbach in Brand. Um kurz vor die 6 Uhr wurde die Feuerwehr über das Feuer in der Flügelaustraße informiert und konnte dieses auch rasch löschen. Trotzdem wurden die Eingangstür und die Fassade des Gebäudes erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Wer für das Feuer verantwortlich ist, ist bislang unklar. Die Polizei Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07133 2090 Zeugenhinweise entgegen.

Lauffen am Neckar: Auffahrunfall mit Verletzten - Fahrer betrunken

Ein 30-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, alkoholisiert auf der Landesstraße 1103 von Meimsheim in Richtung Lauffen unterwegs und verursachte einen Unfall. Der 31-jährige Fahrer eines Skoda bog auf Höhe des Industriegebiets von Lauffen von einem Feldweg auf die L1103 ein, als der VW des 30-Jährigen noch ausreichend weit entfernt war. Etwa 100 Meter weiter fuhr der VW-Lenker dennoch dem Skoda hinten auf. Der 31-jährige Fahrer des Skoda sowie seine 28-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von zwei Promille. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Kontrollen der Poser- und Tuningszene

Am Donnerstagabend führte die Verkehrspolizei Weinsberg mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Heilbronn eine gezielte Kontrolle zur Eindämmung der Poser-, Tuning- und Eventszene durch. Im Rahmen der Aktion wurden insgesamt 38 Fahrzeuge intensiv überprüft. Dabei stellten die Beamten mehrere Verstöße fest. Bei vier Fahrzeugen wurden so gravierende Mängel festgestellt, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Es handelte sich hierbei um nicht genehmigte Umbauten, die beispielsweise durch Leistungssteigerung die Verkehrssicherheit und durch eine zu laute Auspuffanlage die Umwelt beeinträchtigen. Zwei Fahrzeuge wurden zur Begutachtung durch eine Kfz-Prüfstelle sichergestellt.

