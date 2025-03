Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugenaufrufe, Mann entwendet Feuerwehrfahrzeug, Angriff auf Rettungskräfte & Kind bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: Unbefugte Fahrt mit Feuerwehrfahrzeug - Polizei stoppt Tatverdächtigen nach Verfolgung

Ein 28-jähriger Mann entwendete am Freitagvormittag ein Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Heilbronn-Biberach und wurde schließlich nach einer Verfolgungsfahrt von der Polizei gestoppt. Der Vorfall ereignete sich, als das unverschlossene Feuerwehrfahrzeug gegen 10:20 Uhr mit steckendem Schlüssel kurzfristig vor dem Feuerwehrhaus in Biberach abgestellt war. Ein Feuerwehrangehöriger hatte das Fahrzeug kurz verlassen um das Gebäude abzuschließen, als der 28-Jährige an dem Pkw vorbeilief, einstieg und losfuhr. Der Feuerwehrmann bemerkte den Fahrzeugdiebstahl und nahm umgehend mit einem weiteren Feuerwehrfahrzeug die Verfolgung auf, während er über Notruf die Polizei informierte. Die Fahrt des 28-Jährigen führte von Heilbronn-Biberach über Fürfeld und Bonfeld in Richtung der Autobahnauffahrt Bad Rappenau. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften konnte das Fahrzeug kurz vor der Autobahnauffahrt gestoppt werden. Der Mann wurde widerstandslos festgenommen. Da der Tatverdächtige mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da er nicht in Besitz eines solchen ist. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Bad Rappenau - Heinsheim: Einbruch in Ferienhaus

Am Freitagabend wurde ein Einbruch in ein Ferienhaus in Bad Rappenau-Heinsheim gemeldet. Eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zu dem Gebäude in der Lehensteige, indem ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam öffnete. Anschließend durchwühlte der Eindringling das Gebäude nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet, allerdings hinterließ der Unbekannte einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die rund um die Lehensteige verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Mehrere Autos aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Am Wochenende kam es in Heilbronn zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen, bei denen Werkzeuge und Wertgegenstände entwendet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. In der Werderstraße wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagmorgen, 06:30 Uhr, aus einem geparkten Baufahrzeug diverses, hochwertiges Werkzeug gestohlen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag, 07:15 Uhr, wurde in der Villmatstraße die hintere rechte Seitenscheibe eines Pritschenwagens eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten der oder die Täter Werkzeuge im Wert von fast 2.000 Euro. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Samstag in der Biberacher Straße. Hier wurden zwischen Mitternacht und 08 Uhr an zwei geparkten Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem Fahrzeug wurde eine Damenhandtasche mit einem Geldbeutel entwendet. Aus dem zweiten Auto stahlen die Täter ebenfalls einen Geldbeutel. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Jagsthausen: Zeugen nach Metalldiebstahl gesucht

Knapp 200 Kilogramm Buntmetall stahlen Unbekannte in der vergangenen Woche von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Jagsthausen. In der Zeit zwischen Samstag, dem 22. März 2025, und Samstag, dem 29. März 2025, begaben sich der oder die Diebe zu dem Betrieb in der Straße "Pfitzhof" und entwendeten die auf dem Gelände gelagerten Kabel und Kupferstücke im Wert von rund 700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Woche rund um den Hof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Obersulm-Willsbach: Einbruch in Gaststätte

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Obersulm-Willsbach zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Ein Unbekannter begab sich zwischen 3:30 Uhr und 8:50 Uhr auf das Gelände der Gaststätte in der Schafwiesenstraße und versuchte zunächst vergeblich, die Eingangstüren zu einem Außenzelt und zur Gaststätte aufzubrechen. Schließlich gelang es dem Einbrecher, ein Fenster aufzuhebeln und so in den Schankraum der Gaststätte einzudringen. Der Unbekannte stahl mehrere Schachteln Zigaretten und machte sich außerdem an zwei Dartautomaten zu schaffen, die er aufbrach und das Münzgeld im Wert von rund 80 Euro daraus entnahm. Der Versuch, einen weiteren Geldspielautomaten aufzubrechen, blieb erfolglos. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen rund um die Schafwiesenstraße machen konnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte - Polizei ermittelt

Bei einem Rettungseinsatz in Heilbronn kam es am Sonntagnachmittag zu einem tätlichen Angriff auf eine Rettungssanitäterin. Gegen 17:40 Uhr wurde ein Rettungswagen zu einem Einsatz in die Schmidbergstraße gerufen, um einen verletzten Mann medizinisch zu versorgen und in ein Krankenhaus zu transportieren. Der Mann war bei einer privaten Streitigkeit verletzt worden, weshalb der Rettungsdienst gerufen wurde. Während der Behandlung wurde der 26-Jährige zunehmend aggressiv und begann, um sich zu schlagen. Dabei versuchte er mehrfach, die anwesenden Sanitäter zu treffen. Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte, ihn zu beruhigen und zu fixieren, eskalierte die Situation. Einer seiner zahlreichen Versuche die Behandelnden zu schlagen, traf schließlich eine Rettungssanitäterin, die dadurch leichte Verletzungen davontrug. Der Mann wird sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende strafrechtlich verantworten müssen.

Leingarten: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich in Leingarten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 27-Jähriger mit einem Opel gegen eine Mauer prallte. Gegen 23:15 Uhr fuhr der Mann mit dem Pkw von der Badener Straße in Richtung der Röthestraße. Beim Linksabbiegen in die Karlsruher Straße streifte er mit dem Auto zunächst eine Hausmauer und prallte anschließend frontal gegen eine weitere Mauer. Der Wagen wurde dabei erheblich beschädigt, sodass die Airbags auslösten. Dennoch setzte der Fahrer seine Fahrt zurück in die Badener Straße fort, stellte das Fahrzeug dort ab und flüchtete zu Fuß. Schließlich konnte die Polizei den Mann in der Nähe der Eichbottstraße antreffen und festnehmen. Dabei zeigte er sich aggressiv und sperrte sich gegen die Maßnahmen der Beamten. Noch im Streifenwagen schlug er wiederholt seinen Kopf gegen die Scheibe. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands und einer vermuteten Mischintoxikation aus Alkohol und Betäubungsmitteln wurde er schließlich in eine Fachklinik eingewiesen. Der Beschuldigte war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Schäden am Fahrzeug belaufen sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Kind auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Am Samstagnachmittag kam es in der Heilbronner Staufenbergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriger Junge verletzt wurde. Gegen 17:30 Uhr fuhr das Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Sankt-Martin-Straße. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich zur Staufenbergstraße überquerte der Junge den dortigen Zebrastreifen, ohne abzusteigen. Ein 42-jähriger Auto-Fahrer erfasste ihn daraufhin seitlich mit seinem Wagen. Durch den Aufprall wurde das Kind auf die Motorhaube geschleudert und rutschte anschließend zu Boden. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bad Rappenauer Raiffeisenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 12 Uhr parkte die Besitzerin den VW Sharan auf dem oberen Parkdeck des Supermarktes. Als sie gegen 13:15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der hinteren linken Stoßstange ihres geparkten Fahrzeugs fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

