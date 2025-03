Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Feuer auf Moschee Notausgangstreppe

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mehrere Bücher auf Feuertreppe einer Moschee verbrannt

Ein 26-jähriger Mann hat am Montagmorgen, kurz nach 10 Uhr, auf der Feuertreppe im Außenbereich einer Moschee in der Heilbronner Burenstraße Bücher entzündet. Zuvor hatte sich der 26-Jährige über den Haupteingang Zugang zum Gebetsraum im zweiten Obergeschoss verschafft. Dort soll er mehrere Koranbücher entnommen und diese im Anschluss auf der Feuertreppe, die als Notausgangstreppe für den Gebetsraum dient, in Brand gesetzt haben. Durch das Feuer wurde lediglich die Stahltür des Gebetsraums leicht erhitzt. Sachschaden entstand nur an den Büchern. Der mutmaßliche Verursacher konnte unmittelbar nach dem Entzünden durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude war zu keiner Zeit möglich. Der 26-jährige Algerier zeigte während der Amtshandlungen psychische Auffälligkeiten, sodass er zunächst in Gewahrsam genommen wurde. Eine entsprechende Unterbringung des Mannes wird angeregt. Ein politisch motivierter Hintergrund wird ausgeschlossen.

