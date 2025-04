Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall mit hohem Sachschaden und Zeugenaufruf

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Teures Wendemanöver

Schäden in Höhe von rund 35.000 Euro entstanden am Montagnachmittag bei einem missglückten Wendemanöver in Großrinderfeld. Ein 24-Jähriger wollte gegen 17 Uhr in der Würzburger Straße seinen Mercedes wenden und fuhr dazu zunächst rückwärts in eine Grundstückseinfahrt. Als er aus der Einfahrt wieder zurück auf die Straße fuhr, übersah er vermutlich den dort fahrenden Alpina eines 48-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die Schäden am Mercedes belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 20.000 Euro. Der Schaden am Alpina wird mit rund 15.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Volvo wurde Ende vergangener Woche in Tauberbischofsheim von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Wagen stand zwischen 18:30 Uhr am Donnerstagabend und 13 Uhr am Freitagmittag am Fahrbahnrand der Ringstraße geparkt. In diesem Zeitraum muss der Lenker eines anderen Fahrzeugs beim Ein- oder Ausparken mit der Front des Volvos kollidiert sein. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro. Da der Verursacher den Zusammenstoß weder dem Besitzer noch der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

