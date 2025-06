Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Pedelecfahrer bei Unfall verletzt (25.06.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Pedelecfahrer hat bei einem Unfall auf der Nordendstraße am Mittwochmorgen Verletzungen erlitten. Gegen 07.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit einem Pedelec auf der Nordendstraße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Auf Höhe einer Bäckerei bremste der Mann stark, um einen Zusammenstoß mit einem aus einer Parklücke rückwärts ausparkenden Renault Twingo einer 59-Jährigen zu verhindern und kam dabei zu Fall. Infolge des Sturzes verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell