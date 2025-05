Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Ermittlungen wegen mehrerer Verstöße eingeleitet

Düren (ots)

Am frühen Dienstagabend (27.05.2025) kam es auf der Trierer Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Zudem wurden mehrere Verkehrsverstöße festgestellt, die nun Gegenstand der Ermittlungen sind. Gegen 18:21 Uhr befuhr ein 23-jähriger Dürener mit seinem Pkw im Rahmen der Parkplatzsuche in Schrittgeschwindigkeit den Geh- und Radweg der Trierer Straße. Dabei fuhr er in Richtung K2 und bog schließlich nach links in die Novalisstraße ab. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem E-Scooter den Rad- und Gehweg der Trierer Straße in Richtung Arnoldusstraße. Im Einmündungsbereich bereich kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4700 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest: Der E-Scooter war weder versichert noch verfügte der 22-jährige Fahrer über eine gültige Fahrerlaubnis; er gab an, mit rund 40 km/h unterwegs gewesen zu sein. Spuren und Zeugenaussagen deuten auf eine mögliche technische Manipulation des Fahrzeugs hin. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell