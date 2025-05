Polizei Düren

POL-DN: Zwei Wohnungseinbrüche im Kreis Düren - Polizei bittet um Hinweise

Düren / Niederzier (ots)

Am Dienstag (27.05.2025) wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. In beiden Fällen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Wohnräumen und durchwühlten das Inventar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Im Zeitraum zwischen Montagabend (26.05.2025), 20:15 Uhr, und Dienstagmorgen, 10:15 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße in Düren ein. Nach dem gewaltsamen Eindringen durchsuchte er das Schlaf- und Esszimmer. Anschließend verließ er das Haus in unbekannte Richtung. Ob und was genau entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. In Niederzier war eine Wohnung in der Oberstraße Ziel eines weiteren Einbruchs. Zwischen Sonntag (18.05.2025), 07:00 Uhr, und Dienstagabend (27.05.2025), 21:15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner Zutritt zur Wohnung im Obergeschoss eines Reihenhauses. Die Einbrecher durchwühlten den Wohnbereich, öffneten einen Tresor und entwendeten Schmuck, Bargeld und Münzen. Sie flüchteten unerkannt. Zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände in einer sogenannten Wertgegenstandsliste zu erfassen. Eine solche Dokumentation erleichtert im Falle eines Diebstahls die Fahndung sowie die Schadensregulierung. Ein entsprechendes Formular steht online zur Verfügung unter: www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

