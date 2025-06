POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer mit knapp zwei Promille und berauscht unterwegs (25.06.2025)

Gottmadingen, L190 (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 27.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 190 bei Petersburg am Mittwochmorgen. Eine 66-Jährige fuhr mit einem Peugeot von Gottmadingen in Richtung L190. An der Einmündung bog sie ab und ...

mehr