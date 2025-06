Polizei Essen

POL-E: Essen: Zahlreiche Brände in Essen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45355 E.-Bochold / 45356 E.-Bochold:

In der Zeit von Freitag bis Dienstag kam es im Bereich und Umfeld des Essener Stadtteils Bochold zu insgesamt acht Bränden von Gebäuden, Fahrzeugen und Containern. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Der erste Brand ereignete sich am Freitag (6. Juni) gegen 16:45 Uhr in der Flözstraße. Hier kam es zu einem Brand von Unrat in einem leerstehenden Gebäude.

Nur wenige Stunden später, gegen 20:00 Uhr, kam es ebenfalls in der Flözstraße zum Brand des Innenraums eines Isuzu D-Max. Der Pick-up wurde sichergestellt.

Am Samstag (7. Juni) gegen 0:20 Uhr wurde Rauchentwicklung auf dem Garagenhof eines Mehrfamilienhauses in der Germaniastraße (nahe der Wolfsbankstraße) gemeldet. Am Einsatzort fanden die Beamten einen brennenden Wohnanhänger vor, der vor den Garagen stand. Das Gebäude wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Gegen 3:00 Uhr in der gleichen Nacht kam es zu einem weiteren Einsatz auf der Germaniastraße (in der Nähe des Bahnhofs Bergeborbeck). Ebenfalls auf einem Hinterhof stand ein Peugeot Boxer in Vollbrand. Der Transporter brannte vollständig aus.

Am Dienstag (10. Juni) gegen 0:45 Uhr setzte sich diese Serie dann fort. In der Carolus-Magnus-Straße brannte ein Ford Mondeo, der auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Der PKW wurde sichergestellt.

Kurz darauf, gegen 1:25 Uhr, kam es zu einem Brand, diesmal in Altendorf. An der Haedenkampstraße / Ecke Frohnhauser Straße brannte ein Altpapiercontainer.

Keine Stunde später, gegen 2:00 Uhr, wurde ein brennender E-Scooter an der Flanderstraße / Ostendeweg gemeldet. Im Rahmen der Fahndung fiel den eingesetzten Beamten an der Germaniastraße ein weiterer Brand eines Altpapiercontainers auf.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Feuer. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

