Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (25.06.2025)

Stockach (ots)

Am Mittwochmittag ist es vor einem Motorradgeschäft in der Meßkircher Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Biker gekommen. Ein 66-Jähriger fuhr mit einer Honda vom Parkplatz des Geschäfts und kollidierte dabei mit einem aus Richtung Stockach kommenden Seat einer 33-Jährigen, die zeitgleich auf das Grundstück des Autohauses abbog. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Er kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

