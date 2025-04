Polizei Essen

POL-E: Essen: 24-Jähriger durch Stichwaffe lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet - 1. Folgemeldung - weitere Tatverdächtige identifiziert

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Am Nachmittag des 22. März kam es auf der Meyer-Schwickerath-Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 24-jähriger Ratinger eine lebensgefährliche Stichverletzung erlitt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/24-jaehriger-durch-stichwaffe-lebensgefaehrlich-verletzt-zwei-tatverdaechtige-vorlaeufig-festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Mordkommission nunmehr in Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden in den Niederlanden, drei Tatbeteiligte im Alter von 27, 25 und 21 Jahren, alle syrischer Staatsangehörigkeit, in den Niederlanden festzunehmen. Sie wurden inzwischen alle nach Deutschland überstellt. Ihnen wurden durch das Amtsgericht Essen Haftbefehle verkündet.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es nach einem am selben Tag (22. März) zeitlich vorgelagerten Geschehen in einer Wohnung an der Schnorrstraße zu einem Zusammentreffen zweier Gruppen mit jeweils drei Personen an der Meyer-Schwickerath-Straße. Hierbei wurden drei Personen von den drei Tatverdächtigen angegriffen. Bei dem Angriff schlug der 21-jährige Tatverdächtige zunächst mit einer Holzlatte auf zwei Beteiligte der anderen Gruppe ein, während der 25-jährige mit einer Flasche nach diesen schlug. Der 27-jährige stach einige Meter entfernt mit einem Messer mehrfach auf den 24-jährigen Ratinger (syrisch) ein und fügte ihm lebensbedrohliche Verletzungen zu.

In einem Gewässer in der Nähe des Tatorts konnte ein Küchenmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelt, wird derzeit überprüft.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell