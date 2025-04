Polizei Essen

POL-E: Essen

Mülheim an der Ruhr: Sondereinsatz an "Car-Freitag" - Polizei nimmt Raser ins Visier

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet / 45468 MH-Stadtgebiet: Für Fans schneller und getunter Fahrzeuge ist es der Startschuss in die Saison: Der so genannte "Car-Freitag", an dem sich Auto-Liebhaber und Tuning-Fans an öffentlichen Orten treffen.

Die Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr nimmt an der landesweiten Aktion "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning" teil. Beamte werden an den bekannten Treffpunkten, wie dem Berthold-Beitz-Boulevard oder dem Parkplatz am Heifeskamp, und im gesamten Stadtgebiet Präsenz zeigen. Neben mobilen Verkehrskontrollen führt die Polizei auch Geschwindigkeitsmessungen durch und kontrolliert technische Veränderungen an Fahrzeugen.

"So lange die Straßenverkehrsregeln eingehalten werden, ist das kein Problem", so Carsten Hamann, Leiter der Direktion Verkehr. "Sollten wir Verstöße, wie illegale Autorennen, zu hohe Geschwindigkeit oder die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer feststellen, werden wir diese konsequent verfolgen", so Hamann weiter.

Im vergangenen Jahr hat die Aktion im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Essen Wirkung gezeigt. "Wir konnten keine größeren Treffen feststellen", bilanziert Carsten Hamann. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell