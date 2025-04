POL-E: Essen: Großeinsatz gegen Betäubungsmittelkriminalität - mehrere Festnahmen durch Spezialkräfte

Essen (ots) - 45476 MH-Styrum: Am Samstagmittag (12. April) kollidierte ein 84-jähriger VW-Fahrer an der Oberhausener Straße mit einem Laternenmast. Zuvor soll er zwei PKW touchiert haben. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich erlitt der Mann einen internistischen Notfall. Gegen 12:15 Uhr standen ein 48-jähriger Daimler-Fahrer und ...

mehr