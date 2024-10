Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeidienststelle beklebt

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter brachten am 24.10.2024 einen Aufkleber mit beleidigenden Inhalt an einem Metallschild einer Altenburger Polizeidienststelle am Hospitalplatz auf. Der Aufkleber konnte rückstandslos entfernt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell