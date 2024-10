Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Lucka: Ein namentlich bekannter 40-Jähriger bedrohte und beleidigte am Donnerstagabend (24.10.2024) mehrere Minderjährige im Alter von 11-13 Jahren in der Straße der Bauarbeiter. Nach ersten Informationen könnte der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann während der Tathandlung ein Messer mitgeführt haben. Der 40-Jährige wurde durch die eingesetzten Beamten angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. (AK)

