Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rennradfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - Busfahrer muss Vollbremsung machen - Insassin verletzt (25.06.2025)

Singen (ots)

Eine Insassin eines Linienbusses hat bei einem Unfall auf der Einmündung Georg-Fischer-Straße auf die Fortstraße am Mittwochmorgen Verletzungen erlitten. Gegen 09.30 Uhr bog ein 56-Jähriger mit einem Linienbus von der Georg-Fischer-Straße nach links auf die Forststraße ab. Während des Abbiegens bemerkte er einen entgegen der Fahrtrichtung und mit hoher Geschwindigkeit auf dem Radweg herannahenden Rennradfahrer, der die Einmündung ohne zu bremsen querte. Um eine Kollision zu vermeiden machte der 56-Jährige eine Vollbremsung, woraufhin eine 83 Jahre alte Frau in dem Bus vom Sitz schleuderte, gegen eine Haltestange prallte und sich dabei verletzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der unbekannte Rennradfahrer fuhr indes einfach weiter.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Rennradfahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

