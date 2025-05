Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aus der Zelle in die Zelle: Bremerhavener wird zweimal in Gewahrsam genommen

Bremerhaven (ots)

Seinen eigentlich beendeten Aufenthalt in der Zelle des Bremerhavener Polizeigewahrsams verlängerte ein 57-jähriger Mann in der vergangenen Nacht. Ursprünglich war der Bremerhavener zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen worden. Schon hierbei hatte der 57-Jährige sich körperlich gewehrt, die Beamten beleidigt und später in der Zelle randaliert. Als er am frühen Dienstagmorgen, 6. Mai, dann entlassen wurde, äußerte der Bremerhavener seinen Unmut über die zurückliegende Nacht darin, dass er Steine gegen Fensterscheiben im Stadtteil Lehe warf. Hierbei entstand Sachschaden. Anschließend beleidigte er die hinzueilenden Polizeibeamten und sprach wüste Bedrohungen aus. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Polizisten den Aggressor zurück ins Gewahrsam. Ihn erwarten nun diverse Strafanzeigen.

