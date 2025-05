Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen Pedelecs

Bremerhaven (ots)

Während die Hauseigentümer im Urlaub waren, sind unbekannte Täter in der Zeit vom 30. April bis zum 02. Mai in einen Gartenschuppen in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen.

Die Diebe hebelten die Kunststofftür zum Schuppen auf und stahlen dort neben einem Motorradhelm und einen Fahrradanhänger zwei hochwertige Pedelecs.

Der Schaden bewegt sich im oberen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bitte Zeugen sich melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0471/953-4444 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell