POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stößt gegen Auto

Bremerhaven (ots) - Auf einem Parkplatz in Bremerhaven-Leherheide ist am Montag, 28. April, eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin von einem Auto frontal erfasst worden. Die Jugendliche trug Verletzungen davon. Der Unfall ereignete sich gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz der Supermärkte an der Hans-Böckler-Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 50 Jahre alter Autofahrer mit seinem Pkw in angemessener Geschwindigkeit ...

mehr