Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vollbremsung mit Linienbus bei Verkehrsunfall - Polizei sucht verletzte Frau und Unfallverursacher

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Montag, 28. April, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus im Stadtteil Geestemünde gerufen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 13.37 Uhr zur Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein bislang unbekannter Autofahrer von der Zuwegung vom Hauptbahnhof kommend, nach links in südlicher Richtung auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Dabei querte der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Fahrstreifen des vorfahrtberechtigten Linienbusses. Der Busfahrer war auf der Friedrich-Ebert-Straße ebenfalls in südlicher Richtung unterwegs und bemerkte, dass der Autofahrer weiter in die Kreuzung einfuhr, ohne auf ihn zu achten. Er leitete eine Not- bzw. Vollbremsung ein und verhinderte dadurch eine Kollision.

Allerdings stürzte ein bislang unbekannter Fahrgast durch die Bremsung zu Boden und verletzte sich. Die Polizei bittet nun die Frau, die verletzt aus dem Bus ausstieg und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

