Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: VW kollidiert mit Motorradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nach einem Unfall auf der Weserstraße in Bremerhaven-Wulsdorf, bei dem am Donnerstagnachmittag, 1. Mai, ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 15 Uhr zu einer Kollision mit einem Auto und einem Motorrad. Der Pkw, ein schwarzer VW, befuhr die Hauptstraße (L121) aus Lanhausen kommend und beabsichtigte nach links, in Richtung Bremerhaven zu fahren. Am Einmündungsbereich zur Weserstraße kollidierte die 55-jährige VW-Fahrerin mit einem Motorradfahrer, der auf der Weserstraße in Richtung Nesse unterwegs war. Der 43-jährige Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde durch Ersthelfer und im Anschluss von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kräfte der Polizei Bremerhaven nahmen den Unfall auf und regelten den Verkehr. Eine Spezialfirma reinigte die Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro.

Für die Unfallaufklärung benötigt die Polizei Bremerhaven Zeugenhinweise. Wer am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr im Bereich der L121/Weserstraße unterwegs war und die Unfallsituation beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

