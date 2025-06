Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrer verletzt sich bei Unfall (25.06.2025)

Donaueschingen (ots)

Am Bahnübergang in Grüningen hat sich bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 11 Uhr ein Radfahrer leicht verletzt. Der 68-Jährige musste, ebenso wie eine 71-jährige Peugeot-Fahrerin am geschlossenen Bahnübergang halten. Als sich die Schranken öffneten fuhr die Autofahrerin los, während der Senior auf seinem Pedelec die Straße achtlos querte. So stieß er mit dem Peugeot zusammen und verletzte sich dabei leicht. Ein Krankenwagen lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell