POL-NOM: Brand in Gartenlaube

Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, Sonntag, der 27.04.2025, 09:10 Uhr. Ein 56- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil und eine 84- jährige PKW Fahrerin aus Uslar befuhren einen Parkplatz in der Wiesenstraße. Aufgrund von Unaufmerksamkeit der Fahrzeugführer kam es zum Zusammenstoß der PKW´s. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

