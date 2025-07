Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Gebetshaus: Priester mit Messer bedroht

Möchengladbach (ots)

Vermutlich drei unbekannte Täter sind am Samstag, 12. Juli, gegen 23.50 Uhr in ein Gebetshaus einer Gemeinde am Klosterhofweg in Odenkirchen-Mitte eingebrochen. Ein Täter bedrohte den dortigen Priester mit einem Messer.

Die Einbrecher gelangten in das Gebetshaus, indem sie eine Tür aufhebelten. Zunächst entwendeten sie aus dem Gebetsraum der Gemeinde Goldschmuck.

Anschließend brachen die Täter die Tür zum Schlafraum des Priesters der Gemeinde auf. Einer der Täter bedrohte den Priester mit einem Messer und stahl aus seinen Räumlichkeiten Bargeld. Dieser Mann soll circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Pullover und hatte sein Gesicht vermummt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell